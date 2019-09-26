Fransa'da kimya fabrikasında yangın
37 dakika önce
Fransa'nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
'nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Değişik açılardan yangının görüntüleri
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