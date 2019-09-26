Son Dakika Haberleri: Fransa'da kimya fabrikasında yangın
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Fransa'da kimya fabrikasında yangın

37 dakika önce

Fransa'nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.

Fransa'da kimya fabrikasında yangın, System.String[]
Fransa'nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Değişik açılardan yangının görüntüleri


Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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