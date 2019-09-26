Son Dakika Haberleri: - Fransa'da kimya fabrikasında yangın
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- Fransa'da kimya fabrikasında yangın

2 saat önce

- Fransa'da kimya fabrikasında yangınPARİS - Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

- Fransa'da kimya fabrikasında yangın

PARİS - Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Rouen şehrinde yerel saatle 02.40 sıralarında Lubrizol şirketine ait bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Çevredeki okulların yangın nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 130 itfaiyecinin müdahale ettiği, fabrika etrafında güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi.

- Fransa'da kimya fabrikasında yangın

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı
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