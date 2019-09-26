Son Dakika Haberleri: Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2 (ek bilgi ve görüntülerle)
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Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2 (ek bilgi ve görüntülerle)

2 saat önce

Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Fransa'da kimya fabrikasında yangın- 2 (ek bilgi ve görüntülerle), System.String[]
Fransa'nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Sabaha karşı 02.48'de çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangını söndürmek için fabrika bölgesinde 200'den fazla itfaiye görevlisinin çalıştığı bildirildi.

Yangın, Rouen kentinde bulunan Lubrizol şirketine ait kimya fabrikasında çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, şehrin siyaha bürünmesine sebep oldu. Yangınla mücadele için kriz masası oluşturulurken, fabrikaya yakın 13 yerleşim yerinde okullar tatil edildi. Yetkililer, fabrikanın 500 metre çevresinde oturan vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fabrikadaki yangından görüntüler
Havada görülen siyah bulutlar
Şehrin değişik bölgelerinden yangının görüntüleri


İtfaiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
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