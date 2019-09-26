Son Dakika Haberleri: Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı
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Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı

2 saat önce

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde kimya fabrikasında yangın çıktı.

Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, System.String[]

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde kimya fabrikasında yangın çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Rouen'de gece saatlerinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Seine-Maritime Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın çevresindeki okulların yangın nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Fabrikanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Seine-Maritime Valisi Pierre-Andre Durand, basına yaptığı açıklamada, kent sakinlerine evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Durand, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İtfaiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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