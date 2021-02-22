Fransa'da kırmızı etin okul yemeklerinden çıkarılması eleştiriliyor - Son Dakika
BBC

Fransa'da kırmızı etin okul yemeklerinden çıkarılması eleştiriliyor

22.02.2021 04:22
Fransa'da kırmızı etin okul yemeklerinden çıkarılması eleştiriliyor, System.String[]

Fransa’nın Lyon kentinde belediye başkanının, okullarda verilen yemeklerden kırmızı eti çıkarma kararı hükümetin tepkisini çekti.

Fransa'nın Lyon kentinde belediye başkanının, okullarda verilen yemeklerden kırmızı eti çıkarma kararı hükümetin tepkisini çekti.

Yeşiller üyesi Belediye Başkanı Gregory Doucet, bu sayede pandemi koşullarında yemek servisinin daha kolay yapılacağını savunuyor.

Hükümet ise bunun çocukların sağlığını riske atabileceği uyarısında bulunuyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tarım Bakanı Julien Denormandie "Çocuklarımızın tabağına ideoloji koymayı bırakalım, büyümeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri koyalım. Et de onlardan biri" diyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmain ise bunun Fransız çiftçileri ve kasaplarına "bir hakaret" olduğu görüşünde:

"Yeşillerin ahlakçı ve elitist politikalarının geniş halk kitlelerini dışladığını görüyoruz. Pek çok çocuk yalnızca okullardaki yemeklerde et yiyebiliyor."

Belediye Başkanı Doucet ise öncülü olan sağcı belediye başkanının da 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle aynı önlemi aldığını hatırlatıyor.

Lyon'daki okul menülerinde balık ve yumurta varlığını sürdürüyor. Doucet menülerin tüm çocuklar için dengeli bir beslenme imkanı sunduğunu söylüyor.

Beslenme uzmanları çocuklar için vejetaryen beslenmekte bir sakınca olmadığını fakat yeterli protein, demir ve mineral alımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle et ve sakatatıyla bilinen Lyon mutfağı dünyaca üne sahip.

Öte yandan mutfaktaki tercihlerin değiştiğini gösteren göstergeler de var.

Et içermeyen ürünlerin satışları artıyor. 2018'deki bir yasa değişikliği de okulların haftada en az bir gün vejetaryen menü çıkarmasını zorunlu kıldı. İlk defa bir vegan restoranı Michelin yıldızı kazanarak tarihe geçti.

Lyon Belediye Başkanı Doucet daha önce de Fransız geleneklerini eleştiren açıklamalar yapmış, Tour de France bisiklet yarışlarının "maço olduğunu ve kirliliğe yol açtığını" söylemişti.

Fransa'da kırmızı etin okul yemeklerinden çıkarılması eleştiriliyor

Hükümet, Fransa, Medya, Lyon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da kırmızı etin okul yemeklerinden çıkarılması eleştiriliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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