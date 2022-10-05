Fransa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı - Son Dakika
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Fransa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı

05.10.2022 13:35
Fransa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı

Fransa'da kış öncesi doğal gaz depolarında doluluk oranının yüzde 99'unun üzerine çıktığı bildirildi.

Fransa'da kış öncesi doğal gaz depolarında doluluk oranının yüzde 99'unun üzerine çıktığı bildirildi.

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonunun (CRE) yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 kışı için gaz stoklarını doldurma kampanyasının tamamlandığı, bu kapsamda ülkedeki gaz stoklarının yüzde 99'unun üzerinde dolu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 130 teravatsaate ulaşan ülkedeki gaz stoklarının, KOBİ ve bireylerin kışın gaz tüketiminin 3'te 2'sine tekabül ettiği kaydedildi.

Norveç gazı ve sıvılaştırılmış doğal gazın yanı sıra Avrupalı komşularla yapılan alışverişlerin kış boyunca gaz talebini tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, yüksek gaz fiyatının ticari denge ve devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapılırken enerji tüketimini azaltmanın gerekliliğine vurgu yapıldı.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 99'un üzerine çıktı - Son Dakika
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