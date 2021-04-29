Fransa'da kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Fransa'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 31 Mart'tan bu yana devam eden kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayı'nda basına verdiği demeçte, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

SEYAHAT KISITLAMASI 3 MAYIS'TA KALDIRILACAK

Macron, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ilk adımın 3 Mayıs'ta atılacağını ifade ederek, bu tarihten itibaren vatandaşların evlerinden 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarına ve bölgeler arası seyahat yapmalarına izin verileceğini açıkladı. Macron ayrıca, ortaokul ve liselerin yüzde 50 kapasite ile yeniden açılacağını belirtti.

KÜLTÜREL MEKANLAR 19 MAYIS'TA AÇILACAK

Fransa'da 19 Mayıs'tan itibaren saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının saat 21.00'de başlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, müze, sinema, tiyatro gibi belirli kültürel mekanların iç mekanda 800, dış mekanda ise bin kişi ile yeniden açılacağını belirtti.

KAFE VE RESTORANLARIN AÇIK ALANLARI 9 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Macron, 9 Haziran'dan itibaren 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının 23.00'de başlayacağını belirterek, kafe ve restoranların açık mekanlarda masa başı 6 kişi ile müşterilerine hizmeti vereceğini açıkladı. Kafe ve restoranların Haziran'dan önce ise iç mekanda müşteri ağırlaması beklenmiyor.

Macron ayrıca, söz konusu tarihte 5 bin kişiyi ağırlayabilecek yerler ve yabancı turistlerin kabulü için sağlık geçiş kartının uygulanacağını açıklayarak, spor salonların da açılacağını bildirdi. Sağlık geçiş kartı ile kişilerin PCR test sonuçları ve aşı olunup olmadığını belgeleyecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 30 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Macron, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 30 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını ifade ederek, sağlık kartı uygulaması ile binden fazla kişinin bir araya geldiği etkinliklerin düzenlenebileceğini duyurdu.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 565 bin 852'e, toplam can kaybı ise 103 bin 918'e yükseldi.

(Melike Yazır/İHA)