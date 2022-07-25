Tüm ülkede gece ışıklandırmalarına 01.00-06.00 saatlerinde yasak getirileceğini aktaran Runacher, bu yasağa uymamanın cezasının da 1500 avro olacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da klima çalıştıran dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak - Son Dakika

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