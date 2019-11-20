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Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi
6 saat önce
Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi
Fransa'nın kuzeyinde avcı köpeklerin saldırısına uğrayan hamile bir kadın yaşamını yitirdi.
Hamile kadının cansız bedeni Paris'e 90 km uzaklıktaki Villers-Cotterets bölgesine yakın bir ormanlık alan içerisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:04
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