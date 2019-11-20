Son Dakika Haberleri: Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi

6 saat önce

Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi

Fransa'da köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın yaşamını yitirdi, System.String[]

Fransa'nın kuzeyinde avcı köpeklerin saldırısına uğrayan hamile bir kadın yaşamını yitirdi.


Hamile kadının cansız bedeni Paris'e 90 km uzaklıktaki Villers-Cotterets bölgesine yakın bir ormanlık alan içerisinde bulundu.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:04 
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