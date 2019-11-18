Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü
7 saat önce
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.
4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle çakıldı.
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı Kız öğrencisinin etek altı görüntülerini çeken öğretmen, kameralar tarafından yakalandı Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı