Son Dakika Haberleri: Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü - Son Dakika

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

6 saat önce

Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde köprünün çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde köprünün çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde yer alan Mirepoix-sur-Tarn kasabasında bir köprü çöktü. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşındaki bir kızın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada köprünün çökmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, 3 aracın göle düşerek hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre ölen kızın annesi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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