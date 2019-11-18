Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde köprünün çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde yer alan Mirepoix-sur-Tarn kasabasında bir köprü çöktü. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşındaki bir kızın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada köprünün çökmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, 3 aracın göle düşerek hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre ölen kızın annesi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. - PARİS