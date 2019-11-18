Son Dakika Haberleri: Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü
Son Dakika Güncel Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü - Son Dakika

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

6 saat önce

Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde köprünün çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde köprünün çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde yer alan Mirepoix-sur-Tarn kasabasında bir köprü çöktü. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşındaki bir kızın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada köprünün çökmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, 3 aracın göle düşerek hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre ölen kızın annesi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]