Son Dakika Haberleri: Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü
Son Dakika Güncel Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü - Son Dakika

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü

6 saat önce

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Fransa'da köprü çöktü: 1 ölü, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.

5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek hayatını kurtardığı olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle çakıldı.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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