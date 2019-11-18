Son Dakika Haberleri: Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü
Son Dakika Güncel Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü - Son Dakika

Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü

6 saat önce

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.

Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle biri 15 yaşında genç kız olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek kurtulduğu olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle düştü.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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