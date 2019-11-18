Fransa'da köprü çöktü: En az 1 ölü
6 saat önce
Fransa'da köprü çöktü: En az 1 ölü
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasında köprünün çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle 15 yaşında bir genç kız yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:49
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