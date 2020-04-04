Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti - Son Dakika

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Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti
6 saat önce
Fransa'da 441 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 7 bin 560'ya yükseldi.
Fransa'da 441 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 7 bin 560'ya yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 18. gününde Fransa'da Sağlık Direktörü Jerome Salomon'un yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 441 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7 bin 560'a ulaştı. Ülkede 6 bin 838 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Salomon, toplam 28 bin 143 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Salomon, ülke genelinde 7 bin 788 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 89 bin 953'e yükseldiğini aktardı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:55 Kaynak: İHA
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