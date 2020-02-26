Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü - Son Dakika

Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü

6 saat önce

Fransa'da yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 Fransız'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü, System.String[]

Fransa'da yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 Fransız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece ülkede korona virüsten kaynaklı toplam ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü, ölümlere yol açmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 17 olduğu bildirildi. Fransa'da bir üniversite hastanesinde hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında Fransız bir adam olduğu açıklandı.Ülkedeki ilk ölen ise Şubat ayı ortasında 80 yaşında Çinli bir turistti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:50:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da korona virüsten ilk Fransız öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]