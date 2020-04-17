Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi - Son Dakika

Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi

14 dakika önce

Fransa'nın Soissons kentinde 11 Nisan'da hayatını kaybeden Türk vatandaşı Gökmen Bıçkı'nın (41) cenazesi, bir hafta sonra getirildiği memleketi Mersin'in Mut ilçesinde özel kıyafetli görevlilerce gece yarısı defnedildi.

Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi, System.String[]

Fransa'nın Soissons kentinde 11 Nisan'da hayatını kaybeden Türk vatandaşı Gökmen Bıçkı'nın (41) cenazesi, bir hafta sonra getirildiği memleketi Mersin'in Mut ilçesinde özel kıyafetli görevlilerce gece yarısı defnedildi.


Korona virüs salgının Avrupa'da etkisi göstermeye başladığı ilk günlerde Fransa'nın Soissons kentinde Covid-19 testi pozitif çıkan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64), tedavi gördüğü hastanede 12 Şubat'ta yaşamını yitirdi.


Ailenin cenazeyi memleketinde toprağa vermek için yaptığı tüm uğraşlar sonuç vermezken, ölen Halil Bıçkı'nın yakın çevresine yapılan testlerde kuzeni Gökmen Bıçkı (41) ve eşinde de korona virüs tespit edildi.


Bir ayı aşkın süre yoğun bakımda tedavi gören Gökhan Bıçkı, 11 Nisan'da yaşamını yitirdi. Eşinin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Fransa'da Korona virüsten hayatını kaybeden ve yurt dışında ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesini ailesinin tüm çabalarına rağmen cenazesini Türkiye'ye göndermeyen Fransız yetkililer, kuzeni Gökmen Bıçkı'nın cenazesine ise onay verdi.


Yakınlarının ifadesine göre, yaklaşık bir hafta süren yazışmaların ardından Bıçkı'nın cenazesi, gece saatlerinde havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Havalimanından cenaze aracına alınan Bıçkı'nın cenazesi, daha sonra karayolu ile memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Cenaze İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilerek virüse karşı korumalı özel kıyafet giyen görevlilerce gece yarısı defnedildi. - MERSİN

Mersin, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Fatih'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Gizli hayırsever bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Parklarda vatandaşların bir araya gelmemesi için sulama sistemi aktif hale getirildi İSTANBUL'DA HAFTA SONU ÖNCESİ ALIŞ-VERİŞ YOĞUNLUĞU Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin... Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm         
08:41
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı         
08:31
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı         
08:05
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü         
07:54
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor         
07:33
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi         
07:32
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı         
07:21
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı         
06:01
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu         
01:58
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı 'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı         
01:11
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?         
01:02
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
00:38
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa         
00:23
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi         
23:21
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu         
23:20
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 08:47:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]