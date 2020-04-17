Fransa'da Korona virüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi - Son Dakika

Fransa'nın Soissons kentinde 11 Nisan'da hayatını kaybeden Türk vatandaşı Gökmen Bıçkı'nın (41) cenazesi, bir hafta sonra getirildiği memleketi Mersin'in Mut ilçesinde özel kıyafetli görevlilerce gece yarısı defnedildi.



Korona virüs salgının Avrupa'da etkisi göstermeye başladığı ilk günlerde Fransa'nın Soissons kentinde Covid-19 testi pozitif çıkan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64), tedavi gördüğü hastanede 12 Şubat'ta yaşamını yitirdi.



Ailenin cenazeyi memleketinde toprağa vermek için yaptığı tüm uğraşlar sonuç vermezken, ölen Halil Bıçkı'nın yakın çevresine yapılan testlerde kuzeni Gökmen Bıçkı (41) ve eşinde de korona virüs tespit edildi.



Bir ayı aşkın süre yoğun bakımda tedavi gören Gökhan Bıçkı, 11 Nisan'da yaşamını yitirdi. Eşinin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Fransa'da Korona virüsten hayatını kaybeden ve yurt dışında ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesini ailesinin tüm çabalarına rağmen cenazesini Türkiye'ye göndermeyen Fransız yetkililer, kuzeni Gökmen Bıçkı'nın cenazesine ise onay verdi.



Yakınlarının ifadesine göre, yaklaşık bir hafta süren yazışmaların ardından Bıçkı'nın cenazesi, gece saatlerinde havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Havalimanından cenaze aracına alınan Bıçkı'nın cenazesi, daha sonra karayolu ile memleketi olan Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Cenaze İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilerek virüse karşı korumalı özel kıyafet giyen görevlilerce gece yarısı defnedildi. - MERSİN