Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin... - Son Dakika

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Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin...
6 saat önce
Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 22 bin 614'e ulaştı.
Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 369 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 22 bin 614'e ulaştı. - PARİS
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:25 Kaynak: İHA
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