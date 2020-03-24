Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 860'a ulaştı - Son Dakika

Fransa'da 186 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 860'a, vaka sayısı 19 bin 856'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Fransa'da da bilançoyu arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, korona virüsü nedeniyle 186 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 860'a, toplam vaka sayısının ise 19 bin 856'ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Veran, 2 bin 82 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

Öte yandan ülke genelinde 7 bin 432 kişinin iyileşip taburcu edildiği bildirildi.

(İHA)