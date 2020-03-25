Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 100'e yükseldi - Son Dakika

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Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 100'e yükseldi
6 saat önce
Fransa'da 240 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı bin 100'e, vaka sayısı 22 bin 304'e yükseldi.
Fransa'da 240 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı bin 100'e, vaka sayısı 22 bin 304'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Fransa'da da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da 240 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki ölü sayısının bin 100'e yükseldiği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, vaka sayısında yüzde 12 oranında artış yaşandığını belirterek toplam sayının 22 bin 304'e yükseldiğini duyurdu. - PARİS
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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