Fransa'da korona virüsü paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da korona virüsü paniği - Son Dakika

Fransa'da korona virüsü paniği

6 saat önce

Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, ülke genelinde hastanelerden 8 bin 300 maske çalındığı açıklandı.

Fransa'da korona virüsü paniği, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, ülke genelinde hastanelerden 8 bin 300 maske çalındığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Avrupa'da paniği arttırıyor. Ülke genelinde 220'den fazla korona virüsü vakasının bulunduğu Fransa'da sağlık kurumları, halkı sık sık virüsten nasıl korunması gerektiği üzerine bilgilendirme yaparken, 2 bini Marsilya'daki hastaneden olmak üzere ülke genelindeki hastanelerden korunma amaçlı kullanılan 8 bin 300 maskenin çalındığı açıklandı. Polisin maske hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattığı duyuruldu.

Öte yandan Marsilya'daki Conception Hastanesinden 2 bin olmak üzere toplam çalınan 8 bin 300 maskenin ve virüse karşı el temizliğinde kullanılan özel sıvıların yasa dışı yollarla satılacağı tahmin ediliyor.

MASKELERE EL KOYULDU

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devletin koruyucu maske stoklarına ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Macron, el konulan maskelerin devlet tarafından sağlık personeli, profesyoneller ve korona virüsüne yakalanan hastalara verilmek üzere el konulmuş olduğunu belirtti.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Marsilya, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu Anadolu Efes, Maccabi Fox'a 77-75 yenildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da korona virüsü paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]