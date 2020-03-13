Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika
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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

6 saat önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.

Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.

Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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