Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 674'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1559 artışla 16 bin 18'e yükseldiğini belirtti.

Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1746'ya çıktığını aktaran Salomon, 2 bin 200 kişinin tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Jerome Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 674'e yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstünde olduğunu belirten Salomon, ülkede herkese virüs testi yaptırmadıkları için vaka sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.

Salomon, Almanya, Lüksemburg ve İsviçre'nin virüsü taşıyan ve ağır durumda olan bazı Fransızları hastanelerinde kabul edeceklerini belirtti, bu ülkelere teşekkür etti.

Bu nakillerinin helikopter ile yapılacağını ifade eden Salomon, ülkede toplam 120 laboratuvarın virüs testi yapmak için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Bu arada yetkililer, salı gününden bu yana ülke genelinde serbest dolaşımı sınırlandıran uygulamayı ihlal eden 91 bin 824 kişiye 135'er avro ceza verildiğini bildirdi. Ülkede 6 valiliğin belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirdiği ifade edildi.

Sağlık alanında OHAL

Öte yandan Fransa Ulusal Meclisi, ülkede salgın ile daha etkili şekilde mücadele edebilmek için sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini öngören yasa tasarısını onaylandı.

El kaldırma yöntemiyle kabul edilen tasarıya göre hükümet ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlayabiliyor, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyabiliyor.

Tasarıda aynı zamanda Kovid-19 nedeniyle ertelen yerel seçimlerin ikinci turunun haziranda yapılması öngörülüyor. Salgından etkilenen şirketlere 45 milyar avro yardım yapılması bekleniyor.

Tasarıda ayrıca, zorunlu haller dışında serbest dolaşımı sınırlandırmayı ihlal eden kişilere verilen para cezasının yükseltilmesi öngörülüyor. Buna göre 15 gün içerisinde kuralı iki kez ihlal eden kişiye 1500 avro, bir ay içerisinde 4 kez ihlal eden kişiye ise 3 bin 700 avro ve 6 ay hapis cezası verilecek.

Ülkede en fazla 2 ay sağlık alanında OHAL ilan edilmesine izin veren tasarının gelecek günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Salı günü itibarıyla ülke genelinde serbest dolaşıma zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabiliyor.

Fransızların dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ceza veriliyor.