Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi - Son Dakika

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

6 saat önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris'te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti.

Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi.

Fransa'da biri Bordeaux ve dördü Paris'te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor
Yunanistan'da koronavirüs şüphesi ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 06:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]