Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan "maske yetersizliği" tepkisi - Son Dakika
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Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan "maske yetersizliği" tepkisi

6 saat önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeli maskelerin yetersiz olmasına tepki gösterdi.

Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeli maskelerin yetersiz olmasına tepki gösterdi.

BFMTV kanalının haberinde salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelere verilen maskelerin yetersiz olduğu belirtildi. Doktor ve hemşirelerin bu durumdan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Fransa Doktorlar Sendikası Başkanı Bernard Huynh, kanala yaptığı açıklamada, "Maskelerin bittiği çok hastane bulunuyor. Bir milyon maskenin dağıtılacağını söylemek bir çözüm değil. Her doktora günlük bir maske veriyoruz. Normalde 2 veya 3 saatte bir maskenin değişmesi gerekiyor. Açıklamalar ile sahada yapılanların arasında farklılık var." diye konuştu.

Özel Hastaneler Federasyonu Başkanı Lamine Gharbi da doktor ve hemşireler için günlük 15 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "2 aydır maske talep ediyoruz. Maske, dezenfektan jel ve tıbbi giysilere ihtiyacımız var ancak bunlar elimizde değil." dedi.

Bakandan serbest dolaşımı ihlal edenlere "aptal" benzetmesi

Öte yandan, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulamayı ihlal edenleri "aptal" olarak nitelendirdi.

Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135'er avro ceza verildi.

Maskelerin temininde lojistik sorun

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, maskelerin temininde lojistik sorunlar yaşandığını kabul etmişti.

Savunma Bakanı Florence Parly da hastanelere 5 milyon maske dağıtılacağını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çin'in koronavirüs ile mücadele için Fransa'ya, bir milyon maske dahil tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini bildirmişti.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:38 Kaynak: AA

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