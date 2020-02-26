Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm - Son Dakika Dünya

Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm

6 saat önce

Fransa'da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm, System.String[]

Fransa'da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da daha önce de bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

Yerel medyadaki habere göre, Fransa Sağlık Bakanlığı, başkent Paris'teki Pitié Salpetrière Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören ve ağır semptomlara sahip 60 yaşındaki Fransız hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Vaka sayısının da 17'ye yükseldiği Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.


Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:47 Kaynak: DHA
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