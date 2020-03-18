Son Dakika › Güncel › Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi - Son Dakika
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi
6 saat önce
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.
Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.
Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:58 Kaynak: AA
Son Dakika İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti