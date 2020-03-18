Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi - Son Dakika
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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi

6 saat önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:58 Kaynak: AA

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