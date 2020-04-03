Fransa'da koronaya bağlı ölümler 6 bini aştı - Son Dakika

Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aşarken son 24 saatte 588 kişi hayatını kaybetti.



Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttıramaya devam ediyor. Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 588 kişi artarak 6 bin 507'ye ulaştığını duyururken, 6 bin 662 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Salomon, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 64 bin 338 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 14 bin 8 olduğunu ifade etti. - PARİS