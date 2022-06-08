Fransa'da kötü muameleyle suçlanan Orpea bakımevlerine baskın

Fransa'da yaşlılara kötü muameleyle suçlanan Orpea bakımevlerinin genel merkezine ve 20 bölgesel direktörlüğüne jandarma baskın düzenledi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Nanterre Savcılığınca açılan birçok farklı soruşturma kapsamında "kurumsal suistimal", "kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "yaşlı bakımevlerinin işletilmesinde yolsuzlukla" suçlanan Orpea'nın Puteaux kentindeki merkezinde sabah saatlerinden itibaren 200 jandarma tarafından arama yapılıyor.

Nanterre Savcılığının soruşturmalarından ayrı olarak eski Orpea Genel Direktörü Yves Le Masne, dün, Ulusal Mali Savcılık Ofisince açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi.

Gazeteci Victor Castanet'in, bakımevlerindeki olumsuzlukları konu edinen "Les Fossoyeurs" adlı kitabının ocak ayında yayımlanmasının ardından Ile-de-France bölgesindeki 707 yaşlı bakımevine yönelik 90 kadar denetim yapılmıştı.

Bazı bakımevlerinden "işlevsizliklerin" giderilmesi için ek önlemler alınması istenmişti.

Yakınları Orpea bakımevlerinde kalan çok sayıda aile, nisanda Nanterre Kamu Savcılığına "tehlikedeki birine yardım etmeme", "ihmal ile şiddet", "hırsızlık", "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "adam öldürme" gerekçeleriyle bakımevi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.