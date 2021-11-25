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Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak

25.11.2021 16:04
Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın ardından üçüncü dozun, tüm yetişkinlere 27 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın ardından üçüncü dozun, tüm yetişkinlere 27 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu 5'inci dalganın, 4'üncüsünden daha uzun süreceğini söyledi.

Bu aşamada yeni sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmayacağını belirten Veran, salgınla mücadelede aşılanmanın öneminin altını çizdi.

Veran, uzmanların virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun gerekli olduğu görüşünü paylaştığını aktardı.

Ülkede Kovid-19 aşılarının üçüncü dozunu tüm yetişkinlere 27 Kasım'dan itibaren uygulama kararı aldıklarını bildiren Veran, ikinci ve üçüncü dozun arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya düşürüldüğünü dile getirdi.

Veran, üçüncü dozu uygulamayan kişilerin Kovid-19 sağlık kartının geçerli olmayacağını kaydetti.

PCR testlerinin geçerlilik süresinin 72 saatten 24 saate düşürüldüğünü ifade eden Veran, salgınla mücadele kapsamında gelecek ayın başında itibaren kronik hastalığı olan kişilere yeni ilaç tedavisi uygulanacağını duyurdu.

Testleri negatif çıkan öğrenciler okula gidebilecek

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de okullarda bir öğrencide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından artık sınıfın kapatılmayacağını, testleri negatif çıkan öğrencilerin okula gidebileceğini bildirdi.

Blanquer, 12-17 yaş aralığındaki öğrencilerin yüzde 77'sine ilk doz ve yüzde 75'ine iki doz Kovid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

Jean-Michel Blanquer, aşılarını tamamlayan öğretmenlerin oranının yüzde 88 olduğunu söyledi.

8 bin 765 kişi tedavi altında

Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Genel Sağlık Direktörü Jerome Salomon, her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 193'e ulaştığını, böylece alarm seviyesi olan 200 sayısına yaklaşıldığını kaydetti.

Her 11 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını ifade eden Salomon, hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi altında alınanların büyük bölümünün aşılı olmayanlarından oluştuğunu belirtti.

Salomon, bugün itibarıyla hastanelerde 1483'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 765 kişinin tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkede 23 Kasım'da salgında son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 4 olarak kayıtlara geçmişti.

Aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.

Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerektiriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak - Son Dakika
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