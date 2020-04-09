Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi

40 dakika önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 286 artışla 86 bin 334 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 31 bin 415'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 117 bin 749'a ulaştığını söyledi.

Salomon, Kovid-19'dan 7 bin 66'sı yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 767 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 32 kişi artarak 23 bin 306'a çıktığını kaydetti.

Salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 424 artarak 8 bin 44'e yükseldiğini bildiren Salomon, 1 Mart'tan bu yana bakımevlerinde ölenlerin sayısının 4 bin 166'ya yükseldiğini, toplam can kaybının ise 12 bin 210'a çıktığını duyurdu.

Halkın evde kalmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Salomon, ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı azalmaya başladığında bunun "salgının kontrol altına alındığı" anlamına geleceğini dile getirdi.

Salomon, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin çoğunun kronik hastalığının olduğunu kaydetti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Macron'dan Marsilya'daki doktora ziyaret

Fransız basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya'ya ziyarette bulunarak, Kovid-19'a karşı sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin kullanımını savunan Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult ile görüşecek.

Dr. Raoult, klorokini virüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i iyileşmişti.

Sağlık Bakanlığı, Marsilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:08 Kaynak: AA

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