Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 720'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 517 artışla 198 bin 672'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 682'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 491 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 259 artarak 74 bin 871'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 76 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 720 oldu.