Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye çıktı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye çıktı.

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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 artışla 198 bin 824'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 651'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 141 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 224 artarak 75 bin 351'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 78 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 29 bin 752'ye çıktı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi - Son Dakika

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