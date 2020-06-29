Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 813'e çıktı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 813'e çıktı.

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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 280 artışla 200 bin 611'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 619'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 688 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 82 gündür düşüyor.

Fransa'da son 3 günde 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 813'e çıktı.

Ülkenin deniz aşırı topraklarından Guyane'da salgının gidişatının endişe verici olduğu belirtildi.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi - Son Dakika

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