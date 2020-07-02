Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 875'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 875'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 875'e çıktı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 875'e çıktı.

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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 659 artışla 202 bin 729'a ulaştı.

Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 875'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 573'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 148 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 253 artarak 76 bin 802'ye yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 85 gündür düşüyor.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 875'e yükseldi - Son Dakika

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