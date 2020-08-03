Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 294'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 556 artışla 218 bin 12'ye yükseldi.

Son 3 günde hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 294 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 198 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 82 bin 166'ya çıktı.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artarken, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunuda uyarıda bulunuldu.