Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi - Son Dakika

Fransa 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi

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Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor

PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu

Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti