Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi - Son Dakika

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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
6 saat önce
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya yükseldi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya çıktı.
VAKA SAYISI 40 BİNİ AŞTI
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 599 artışla 40 bin 174'e ulaştığını belirtti.
HASTALIĞI ATLATAN KİŞİ SAYISI 7 BİN 132'YE YÜKSELDİ
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 4 bin 632'ye çıktığını aktaran Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 132'ye yükseldiğini kaydetti.
Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya ulaştığını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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