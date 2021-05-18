Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 196 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 350 artışla 5 milyon 881 bin 137'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı can kaybı sayısı 107 bin 841'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 186'sı yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 749 kişinin tedavisi devam ederken bu verilerdeki düşüş trendi sürüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 20 milyon 656 bin 208'e çıktı, bunlardan 8 milyon 970 bin 230'una ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, salgınına ilişkin verilerin düşmeye devam etmesi halinde maske zorunluluğunun kaldırılabileceğini belirtti.

Gençlerin aşılanmasının önemine işaret eden Veran, virüse karşı bağışıklık kazanabilmek için halkın yüzde 60'ının aşılanmasının yeterli olacağını kaydetti.

AstraZeneca aşını yaptıran 2 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa İlaç Ajansından yapılan açıklamada da 23 Nisan-6 Mayıs'da AstraZeneca aşısı yaptıran 4 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiği, bunlardan ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede aşılama çalışmalarının başlamasından bu yana AstraZeneca aşısı vurulanlardan 34 kişide kanda pıhtılaşmaya rastlandığı ve bunlardan 11'inin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede 6 Mayıs itibarıyla 4 milyon 68 binden fazla kişi AstraZeneca aşısı oldu.