Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS

10.11.2020 17:15

Son dakika haberi: Fransa'da eğitim sendikalarının çağrısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını grevine giden öğretmenler protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'da eğitim sendikalarının çağrısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını grevine giden öğretmenler protesto gösterisi düzenledi.

Ülke genelinde en az 5 sendikanın destek verdiği greve katılarak okullara gitmeyen yüzlerce öğretmen, başkent Paris'teki Respail Bulvarı'nda toplandı.

"Yetersiz sağlık protokelleri sabrımızı taşırıyor!", "(Eğitim Bakanı Jean-Michel) Blanquer istifa!", "Okulun bir bedeli var: Hayat!", "Mevcudu yarıya bölünmüş sınıf=Güvenlik!" şeklinde pankartlar taşıyan öğretmenlerin iplere astığı maskeler dikkati çekti.

Gösteriye katılan ilkokul öğretmeni Carine Chauvage, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının hazırladığı sağlık protokolünün şu an okullarda uygulanmasının kesinlikle mümkün olmadığını, yeterli personel bulunmadığını söyledi.

Chauvage, "Sosyal mesafeyi korumak bu şartlarda mümkün değil. Bakanlık, bizi bu şartlarda çalışmaya zorlayarak aşağılıyor, önemsemediğini gösteriyor." dedi.

"Bu gidişle eğitim kurumları tamamen kapanacak"

Fransa Eğitim Sendikaları Federasyonu (FSU) Genel Sekreteri Benoit Teste de acil alınması gereken önlemler olduğunu hatırlatmak için toplandıklarını ve meslektaşlarını greve çağırdıklarını kaydetti.

"Bu gidişle, eğitim kurumları tamamen kapanacak. Çocuklar, kantin veya sınıflarda iyi şekilde korunmuyor. Sınıf şartları ve havalandırma yetersiz kalıyor. Kışın gelmesiyle daha az havalandırma yapılıyor." diyen Teste, sınıf mevcudunu yarıya düşürecek organizasyonun kurulmadığını ifade etti.

Teste, gerekli ve yeterli sağlık protokolleri ile şartların hazır olması halinde yüz yüze eğitimi sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Ülke genelinde, lise öğrencileri de salgına rağmen eğitimin yetersiz önlemler altında sürmesine karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS
Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS
Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS
Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransa'da Kovid-19 grevindeki öğretmenlerden protesto - PARİS - Son Dakika


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