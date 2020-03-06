Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

6 saat önce

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti, System.String[]

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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