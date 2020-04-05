Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1873 artışla 70 bin 478'e ulaşırken, bakımevlerinde 22 bin 361 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 92 bin 839 oldu.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 140 artışla 6 bin 978'e ve iyileşen kişi sayısı da 16 bin 183'e çıktı.

Salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 5 bin 889'a, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 189'a yükseldi. Böylece son 24 saat içerisinde ölü sayısı 518 artarak 8 bin 78'e ulaştı.

Hastanelerdeki kapasite sorunu nedeniyle 18 Mart'tan bu yana başka hastanelere taşınan hastaların sayısı 613'e çıktı. Son 24 saatteki rakamlarda hastanelerde ölüm ve vaka sayısında "düne göre düşüş" yaşandı.

Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İTALYA'DA GÜNLÜK ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR

Öte yandan, İtalya'da ise günlük ölüm rakamları düşmeye devam ediyor. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. Ülkede dün salgın nedeniyle 681 kişi hayatını kaybetmişti.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 621 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 621 kişi artarak 4 bin 934 oldu. İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDEKİ ARTIŞ ORANI AZALIYOR

İspanya'da ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlerdeki artış oranı azalıyor. Ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu.

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