Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:30 Kaynak: AA
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