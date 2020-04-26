Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi - Son Dakika
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Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
31 dakika önce
Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunan Fransa'da, son rakamlar açıklandı. Buna göre Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.
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26.04.2020 20:35:58. #1.13#
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