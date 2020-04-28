Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 08:42 Kaynak: AA
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