Son Dakika › Güncel › Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 25 bin 809'a... - Son Dakika
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 25 bin 809'a...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 25 bin 809'a yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 25 bin 809'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:02 Kaynak: AA
Son Dakika Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum