Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 26 bin 230'a... - Son Dakika

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 26 bin 230'a...
6 saat önce
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 26 bin 230'a yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 26 bin 230'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:34 Kaynak: AA
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