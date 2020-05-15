Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 104 artarak, 27 bin 529'a... - Son Dakika

Fransa 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 104 artarak, 27 bin 529'a yükseldi

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