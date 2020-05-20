Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye... - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye...
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 28 bin 132'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:00 Kaynak: AA
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